2020-02-24T21:41:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Дочь сожительницы зарезала 39-летнего мужчину в Калинковичском районе

СК разбирается в обстоятельствах уголовного дела
Надежда БУТОВИЧ
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Во время пьяной ссоры молодая женщина убила сожителя матери. Фото: СК.Во время пьяной ссоры молодая женщина убила сожителя матери. Фото: СК.
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В пресс-службе Следственного комитета сообщили о криминальном происшествии в одной из деревень Калинковичского района, что в Гомельской области. Информация размещена в официальном аккаунте СК в Telegram.

В деревне Вязовица по предположению правоохранителей 27-летняя женщина может быть причастна к смерти 39-летнего сельчанина.

– Молодая женщина приехала в деревню навестить мать, которая сожительствовала с убитым. Они выпивали, и в пьяном состоянии произошла ссора. Девушка схватилась за нож и ударила им погибшего, – пояснили в пресс-службе.

Предварительно смерть сельчанина наступила из-за колото-резанного ранения, но точную причину летального исхода назовут судмедэксперты после экспертизы.

В доме было обнаружено предполагаемое орудие убийства – нож. Идет следствие, с места трагедии изъяты другие вещественные доказательства, опрашиваются возможные свидетели, соседи, односельчане.

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