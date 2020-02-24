«Сам продал – сам украл»: в Столинском районе знакомый объегорил сельчанку, дважды

Мужчина продавал зерно односельчанкам, а позже сам же его и воровал. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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В милицию Столинского района, что на Брестчине, обратилась жительница одной из окрестных деревень. Сельчанка рассказала, что у нее украли зерно и есть подозрение, кто это мог бы сделать. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В итоге выяснилось, что жительница деревни Дубой договорилась со знакомым о покупке 5 мешков зерна. «Фураж» продавец привез, и сельчанка поставила мешки в не запирающемся на замок сарае. Но не прошло и дня, как из пристройки пропали три из пяти мешков.

– Женщина пошла к продавцу зерна и он признался, что мешки эти украл он, пообещал все вернуть и слезно просил не заявлять на его в милицию, – пояснили в пресс-службе.

23-летний ранее судимый сельчанин придумал, как дурить землячек. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Сердобольная хозяйка пожалела односельчанина и не стала заявлять в милицию на первый раз. Она перепрятала мешки, часть зерна пересыпала в деревянную бочку, но прошли пару дней и «збожжа» снова как корова языком слизала…

– На этот раз свое зерно сельчанка обнаружила в закромах у соседки, которая честно призналась, что купила зерно у знакомого. Так мужчина дважды воровал и дважды продавал корма. В милицию заявили обе женщины, – добавили в УВД.

Против 23-летнего ранее судимого сельчанина возбуждено уголовное дело. Тот признался в своих финансовых операциях и сказал, что на кражи проданного зерна, каждый раз для конспирации звал других товарищей, а деньги все пропил вместе с ними.

Дело отправлено в СК на правовую оценку.