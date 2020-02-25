Минздрав просит белорусов не ездить в районы карантина в Италию. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Вспышки коронавируса на днях обнаружены и в Европе.

Мир шокировала новость о том, что в Италии более 100 человек заражены коронавирусом. Опасный вирус был обнаружен у жителей пяти итальянских регионов, в том числе в Ломбардии, к которой относится Милан, и в регионе Венето, где находится популярный у туристов город Венеция.

«Комсомолка» узнала, как белорусы переживают на Апеннинах удар инфекции. Там закрывают музеи, театры и кинотеатры, школы и знаменитый карнавал.

Минздрав Беларуси рекомендует гражданам Беларуси по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.

Усилены меры безопасности и в Национальном аэропорту «Минск-2».