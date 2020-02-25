2020-02-25T10:34:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси средняя зарплата в январе уменьшилась на 120 рублей

О средней зарплате в первом месяце 2020 года сообщил Национальный статистический комитет Беларуси
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси средняя зарплата в январе уменьшилась на 120 рублей.В Беларуси средняя зарплата в январе уменьшилась на 120 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Национальный статистический комитет Беларуси выяснил среднюю зарплату белорусов в первом месяце нового года.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе 2020 года составила 1118,1 рубля, сообщает belstat.gov.by.

Напомним, в декабре 2019 года средняя зарплата белорусов составила в номинальном начисленном выражении 1238,7 белорусского рубля.

Получается, по сравнению с предыдущим месяцем в январе средняя зарплата белорусов уменьшилась на 120,6 рубля.

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