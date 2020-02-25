КП Беларусь
В Гродно мужчина повис на балконе пятого этажа - ему не хватило сил вернуться в квартиру самостоятельно
Гродненские спасатели помогли 25-летнему мужчине не рухнуть на землю с пятого этажа
В Гродно мужчина повис на балконе пятого этажа – спасатели помогли ему не рухнуть на землю.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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ЧП произошло в Гродно 24 февраля около шести часов вечера.
В МЧС пришло сообщение, что на балконе пятого этажа многоэтажки на улице Соломенковской висит мужчина, держась руками за ограждение.
Специалисты МЧС прибыли на место происшествия, развернули «куб жизни», а затем выдвинули автолестницу, сообщает mchs.gov.by.
Висящий мужчина благодаря выдвинутой лестнице перебрался через ограждение на балкон.
Сил подтянуться на руках и вернуться в квартиру самостоятельно у него не хватило.
Интересно, в какую сумму обойдется ему такая "шалость"...