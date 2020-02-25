В Гродно мужчина повис на балконе пятого этажа - ему не хватило сил вернуться в квартиру самостоятельно

В Гродно мужчина повис на балконе пятого этажа – спасатели помогли ему не рухнуть на землю. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Гродненские спасатели помогли 25-летнему мужчине не рухнуть на землю с пятого этажа

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ЧП произошло в Гродно 24 февраля около шести часов вечера.

В МЧС пришло сообщение, что на балконе пятого этажа многоэтажки на улице Соломенковской висит мужчина, держась руками за ограждение.

Специалисты МЧС прибыли на место происшествия, развернули «куб жизни», а затем выдвинули автолестницу, сообщает mchs.gov.by.

Висящий мужчина благодаря выдвинутой лестнице перебрался через ограждение на балкон.

Сил подтянуться на руках и вернуться в квартиру самостоятельно у него не хватило.

Интересно, в какую сумму обойдется ему такая "шалость"...