В Лунинецком районе умерла двухмесячная девочка

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Ребенка без признаков жизни в детской кроватке нашли родители. Это произошло 23 февраля. Домой вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть ребенка.

Для установления причины смерти двухмесячного младенца назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Известно, что малышка была третьим ребенком. Семья характеризуется положительно, как благополучная.

В обстоятельствах этого происшествия разбираются следователи.