2020-02-25T11:54:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинецком районе умерла двухмесячная девочка

Причина смерти неизвестна
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Фото: pixaby.comВ обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Фото: pixaby.com
Изменить размер текста:

Ребенка без признаков жизни в детской кроватке нашли родители. Это произошло 23 февраля. Домой вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть ребенка.

Для установления причины смерти двухмесячного младенца назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Известно, что малышка была третьим ребенком. Семья характеризуется положительно, как благополучная.

В обстоятельствах этого происшествия разбираются следователи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов
Сегодня в Минске разыграют большие деньги
В Лунинецком районе умерла двухмесячная девочка
В Гродно мужчина повис на балконе пятого этажа - ему не хватило сил вернуться в квартиру самостоятельно
В Беларуси средняя зарплата в январе уменьшилась на 120 рублей
В Минске на пешеходном переходе женщина за рулем BMW сбила пьяную девушку
Минздрав просит белорусов не ездить в районы карантина в Италию
«Сам продал - сам украл»: в Столинском районе знакомый объегорил сельчанку дважды
Дочь сожительницы зарезала 39-летнего мужчину в Калинковичском районе
«Кусала колеса машин, забежала на подворье и напала на собаку»: в Дрогичине появилась бешеная лиса
«Лишение на 2 года и штраф 35 базовых»: ГАИ наказала водителя, который ехал на BMW 229 км/ч
На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики
В минской электричке неизвестные избили молодого милиционера за замечание
Лидские пограничники задержали ночью «ихтиандра» в гидрокостюме и без документов
В Барановичском районе сельчанин гулял по лесу и наткнулся на три немецкие авиабомбы
Курс валют в Беларуси на 24 февраля: доллар подорожал до 2,2 рубля и снова пробил потолок
«Пытался получить развод». Полочанин хотел сжечь парикмахерскую, где работает его жена
21-летний сожитель убил годовалого ребенка, потому что тот плакал. Тело увез в сумке, пока мама была в больнице
В Беларуси хотят массово стерилизовать бродячих котов
«Той, хто якае зашмат, ставіць cам сябе назад». Яндекс превратился в ндексЯ из-за юбилея Бородулина