КП Беларусь
В Лунинецком районе умерла двухмесячная девочка
Причина смерти неизвестна
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Фото: pixaby.com
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Ребенка без признаков жизни в детской кроватке нашли родители. Это произошло 23 февраля. Домой вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть ребенка.
Для установления причины смерти двухмесячного младенца назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Известно, что малышка была третьим ребенком. Семья характеризуется положительно, как благополучная.
В обстоятельствах этого происшествия разбираются следователи.