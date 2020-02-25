2020-02-25T12:17:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в Минске разыграют большие деньги

Кому достанутся 30, 40, 50 и 100 тысяч рублей?
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Главный приз разыграет Валерий Пригун, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос»Главный приз разыграет Валерий Пригун, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос»
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Шансов получить выигрыш у участников игры «Удача в придачу!» теперь ровно в два раза больше, ведь каждый игровой код испытывает удачу дважды: сначала – в ближайшем после покупки розыгрыше денежных призов, а второй раз – в розыгрыше суперпризов.

Суперпризы 139-го тура разыграют сегодня, 25 февраля, в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировская, 6.

В этом розыгрыше участие принимают все коды, начисленные за покупки в магазинах «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркете «Е-доставка» с 27 января по 23 февраля.

Четверо счастливчиков сегодня станут обладателями крупных призов - 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Главный приз – 100 000 рублей – разыграет Валерий Пригун, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос».

Кому улыбнется фортуна, узнаем совсем скоро! Розыгрыш начнется в 18.20, прямой эфир смотрите на телеканале ОНТ или сайте evroopt.by.

Желаем удачи!

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