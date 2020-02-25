Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей

Главный приз – 100 тысяч рублей – разыграл Валерий Пригун, художественный руководитель заслуженного коллектива Беларуси вокальной группы «Чистый голос» (второй слева).

А еще своих обладателей нашли 30, 40 и 50 тысяч рублей

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Сегодня в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировская, 6, стали известны имена победителей 139-го розыгрыша игры «Удача в придачу!».

На победу претендовали все участники, которые получили коды за покупки с 27 января по 23 февраля.

Итак, кто празднует победу во вторник, 25 февраля?

30 тысяч рублей выиграла выиграла Елена Василян из Минска.

Обладателем 40 тысяч рублей стала минчанка Вероника Храновская.

50 тысяч рублей достались жителю Гродно Андрею Поплавскому.

А главный приз, 100 тысяч рублей получила Александра Королева из Минска.

Поздравляем победителей!