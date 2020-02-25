2020-02-25T12:56:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Макей: Из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов

Министр иностранных дел Беларуси заявил об этом на расширенном заседании коллегии МИД
Сергей ДЕМИДОВ
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Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов.Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Владимир Макей принял участие в расширенном заседании коллегии МИД Беларуси. Министр рассказал о снижение экспорта нефтепродуктов.

- Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов, - сообщает belta.by слова Владимира Макея.

Министр пояснил, что для выхода на установленный президентом параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нужно было обеспечить рост по товарам на 4%.

По факту же экспорт товаров снизился на 970,5 миллиона долларов и составил 32,9 миллиарда долларов.

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