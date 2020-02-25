КП Беларусь
Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД
Президент Беларуси провел кадровые перестановки в силовых ведомствах
Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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25 февраля Александр Лукашенко назначил новых первых заместителей руководителей в МВД и КГБ Беларуси.
В МВД первым заместителем министра стал Геннадий Казакевич, который до этого возглавлял главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».
Первым заместителем руководителя КГБ Беларуси стал Сергей Теребов. До этого он возглавлял управление комитета по Гомельской области.