Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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25 февраля Александр Лукашенко назначил новых первых заместителей руководителей в МВД и КГБ Беларуси.

В МВД первым заместителем министра стал Геннадий Казакевич, который до этого возглавлял главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».

Первым заместителем руководителя КГБ Беларуси стал Сергей Теребов. До этого он возглавлял управление комитета по Гомельской области.