2020-02-25T13:12:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД

Президент Беларуси провел кадровые перестановки в силовых ведомствах
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД.Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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25 февраля Александр Лукашенко назначил новых первых заместителей руководителей в МВД и КГБ Беларуси.

В МВД первым заместителем министра стал Геннадий Казакевич, который до этого возглавлял главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».

Первым заместителем руководителя КГБ Беларуси стал Сергей Теребов. До этого он возглавлял управление комитета по Гомельской области.

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