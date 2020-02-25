Могилевчанка умерла в Гомеле после прилета из Египта Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ей стало плохо уже в самолете, медики не смогли спасти женщину

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Следователи проводят проверку по факту смерти 46-летней женщины из Могилева. 23 февраля она возвращалась на родину из Египта на самолете. В жарких краях могилевчанка провела 10 дней вместе с сыном и знакомыми. Ночью 23 февраля белорусы выселились из отеля, прибыли в аэропорт и поднялись на борт самолета Хургада - Гомель.

- Уже во время полета у женщины резко ухудшилось самочувствие. На борту были пассажиры с медицинским образованием, они на протяжении оставшегося пути проводили реанимационные мероприятия, - рассказали в Следственном комитете Беларуси.

По прибытии самолета в гомельский аэропорт пассажирку сразу госпитализировали - у трапа уже ждала «скорая». Но, несмотря на предпринятые в больнице меры по спасению женщины, вечером 23 февраля она умерла.

- По предварительной информации, полученной от экспертов, причиной смерти женщины могло стать осложненное заболевание. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавили в СК.