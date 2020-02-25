2020-02-25T14:05:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни"

Женщина открыла окно на восьмом этаже и прыгнула вниз
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни". Фото: 112.by.В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни". Фото: 112.by.
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ЧП случилось в Минске 25 февраля в многоэтажном доме на улице Неманская.

Очевидцы увидели стоящую в проеме окна на 8-м этаже женщину и позвонили спасателям.

Через 6 минут специалисты прибыли по указанному адресу.

Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы побеседовать с женщиной, она вернулась в квартиру и закрыла окно, сообщает minsk.mchs.gov.by.

А когда развернули специальную пневматическую подушку «куб жизни», 36-летняя женщина опять открыла окно и прыгнула вниз.

С черепно-мозговыми травмами ее доставили в больницу.

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