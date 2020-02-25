2020-02-25T14:32:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?

О строительстве нового вида транспорта говорят уже давно
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?
Изменить размер текста:

- В генплане трамвай развивается еще с 90-х годов, его никто не убирает, - рассказал заместитель начальника организации пассажирских перевозок «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский. - В рамках города при строительстве учитывают все перспективные трамвайные коридоры - при строительстве мостов, улиц, перекрестков. Вопрос только в реализации. Это дорогостоящий проект, и на сегодняшний день нет острой необходимости строить трамвай. Не настолько плохо работают остальные виды транспорта. Пока дойдут руки построить - изменятся приоритеты. Пока нет такой злободневной проблемы с перевозками пассажиров другими видами транспорта - проект отложен до лучших времен. Надо будет строить современный европейский трамвай - низкопольные сочлененные вагоны - длиной до 50 метров, бесшумный путь, приоритет проезда перекрестков, чтобы трамвай мог безопасно ехать со скоростью 60 км/ч. И капиталовложения будут большие. Но от этой идеи не отказываются. Проект ветки в Сухарево есть, но все упирается в финансирование. Мое субъективное мнение: сегодняшняя маршрутная сеть не требует дополнительного строительства трамвая.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть
Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы
«Возможно, сможем получать лекарство в рамках клинических испытаний». Министр здравоохранения о детях с СМА
В Бресте 19-летний парень заманил в подвал и убил там свою бабушку
Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети
Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?
В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни"
«У других детей диагноз не подтвердился». Министр об 11-месячной девочке из Пинска, заразившейся ВИЧ
«Ни одного случая коронавируса в Беларуси». Как проверяют пациентов, если вирус новый?
Могилевчанка умерла в Гомеле после прилета из Египта
Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД