Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?

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- В генплане трамвай развивается еще с 90-х годов, его никто не убирает, - рассказал заместитель начальника организации пассажирских перевозок «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский. - В рамках города при строительстве учитывают все перспективные трамвайные коридоры - при строительстве мостов, улиц, перекрестков. Вопрос только в реализации. Это дорогостоящий проект, и на сегодняшний день нет острой необходимости строить трамвай. Не настолько плохо работают остальные виды транспорта. Пока дойдут руки построить - изменятся приоритеты. Пока нет такой злободневной проблемы с перевозками пассажиров другими видами транспорта - проект отложен до лучших времен. Надо будет строить современный европейский трамвай - низкопольные сочлененные вагоны - длиной до 50 метров, бесшумный путь, приоритет проезда перекрестков, чтобы трамвай мог безопасно ехать со скоростью 60 км/ч. И капиталовложения будут большие. Но от этой идеи не отказываются. Проект ветки в Сухарево есть, но все упирается в финансирование. Мое субъективное мнение: сегодняшняя маршрутная сеть не требует дополнительного строительства трамвая.