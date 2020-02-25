Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети. Фото: Сергей ГАПОН

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25 февраля в Минске прошла пресс-конференция на тему организации дорожного движения.

Специалисты рассказали про скоростной трамвай, который пока так и не построили.

Сегодня в столице 278 маршрутов наземного транспорта, а в часы пик работают 1715 единиц общественного транспорта и 518 маршруток, сообщает bpc.by.

Протяженность маршрутной сети Минска более 4000 километров.

По количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети Минск на втором месте в мире после Москвы.

Правда, средняя скорость общественного транспорта в Минске радует несильно - около 15 километров в час.