КП Беларусь
Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети
Впереди Минска только Москва
Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети.Фото: Сергей ГАПОН
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25 февраля в Минске прошла пресс-конференция на тему организации дорожного движения.
Специалисты рассказали про скоростной трамвай, который пока так и не построили.
Сегодня в столице 278 маршрутов наземного транспорта, а в часы пик работают 1715 единиц общественного транспорта и 518 маршруток, сообщает bpc.by.
Протяженность маршрутной сети Минска более 4000 километров.
По количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети Минск на втором месте в мире после Москвы.
Правда, средняя скорость общественного транспорта в Минске радует несильно - около 15 километров в час.