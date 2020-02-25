2020-02-25T15:38:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте 19-летний парень заманил в подвал и убил там свою бабушку

А потом замахнулся на дядю, но тот успел выбить из рук племянника топор
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Бресте 19-летний парень устроил расправу над родственниками. Фото: СКВ Бресте 19-летний парень устроил расправу над родственниками. Фото: СК
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Убийство произошло 16 февраля в Бресте. Как установили следователи, 19-летний брестчанин позвал в подвал дома свою 68-летнюю бабушку и там несколько раз ударил ее ножом. Женщина умерла на месте.

После этого парень позвал в подвал и 47-летнего дядю. Мужчина чуть не получил от племянника удар топором по голове, но дядя смог выбить орудие из рук парня.

Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 139 и за покушение на убийство двух человек по ч. 2 ст. 139 УК РБ.

- Предварительно задержанный пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета.

Какие именно обстоятельства толкнули парня на убийство родственников, сейчас выясняют следователи.

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В Бресте 19-летний парень заманил в подвал и убил там свою бабушку
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