2020-02-25T15:41:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Возможно, сможем получать лекарство в рамках клинических испытаний». Министр здравоохранения о детях с СМА

Сейчас Минздрав проводит переговоры с производителями препаратов
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Министр здравоохранения Владимир КараникМинистр здравоохранения Владимир КараникФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Мы уже писали о сложностях получения лекарства "Спинраза", которое принимают пациенты со спинально-мышечной атрофией. Препарат помогает приостановить болезнь, но один укол стоит больше 120 тысяч долларов.

- Есть ситуации, когда граждане выезжают в другую страну и получают лечение - в рамках испытаний, - комментирует ситуацию министр здравоохранения Владимир Караник. - Мы ведем активные переговоры с производителями всех препаратов, которые эффективны при данных патологиях, чтобы и нашу страну включили в программу клинических испытаний.

Сегодня, по словам министра, есть договоренность для детей первых месяцев жизни с диагнозом СМА. Если переговоры пройдут успешно, они будут получать необходимое лечение. Кроме того, ведутся переговоры об обеспечении всех детей с диагнозом.

- Боюсь вспугнуть, но часть компаний подтвердила, что мы тоже, возможно, войдем в программу испытаний и получим расширенный доступ к данному лекарству. Очередные переговоры пройдут завтра, 26 февраля, - сказал Владимир Караник.

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