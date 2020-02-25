2020-02-25T17:01:30+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы

В Беларуси скорая помощь теперь должна прибыть к пациенту в городе за 20 минут, в сельской местности - за 30
Сергей ДЕМИДОВ
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Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы.Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Теперь скорая помощь будет приезжать к горожанам за 20 минут, к сельчанам - за 30.

- Разница составляет одну минуту, и эта разница была принята во внимание с учетом опыта работы служб экстренной помощи стран Западной Европы, российской скорой медицинской помощи, - сообщает ctv.by слова специалиста.

Как выяснила "Комсомолка", раньше к горожанам скорая приезжала за 19 минут (4 минуты на передачу вызова и подбор машины и 15 минут на дорогу).

Кроме того, раньше было три вида вызовов "скорой": экстренные, срочные и неотложные. Остались только экстренные и неотложные. Экстренные - при угрожающих жизни состояниях, неотложные - при не угрожающих жизни состояниях.

Раньше были и срочные вызовы. В предыдущей инструкции их описывали так: связаны с резким ухудшением состояния здоровья пациента при невозможности уточнения причины обращения. В том числе при аритмиях, сердечных приступах, приступах астмы, травмах, кровотечениях (желудочно-кишечное, маточное, носовое) и др.

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