2020-02-25T16:54:35+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть

Из расчета 15 долларов за баррель
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть.Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

О грязной нефти утром 25 февраля на расширенной коллегии белорусского МИД высказался его глава Владимир Макей.

- Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов, - рассказал Владимир Макей.

Днем 25 февраля стало известно, что Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета 15 долларов за баррель, сообщает belta.by.

Оказалось, речь идет о сумме «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью», а это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов за баррель поставленной нефти с увеличенным содержанием хлорорганики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лявон Вольский опровергает, что его группа Крамбамбуля выступит на «Славянском базаре»
Ольга Бузова стала «Человеком года Витебска». Угадайте, за какие заслуги?
Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
В Столине бывшего подполковника милиции приговорили к 3,5 годам за взятки
«Хранил наркотики в тазиках и мешках»: задержан 35-летний гомельчанин
В Полоцке восьмиклассник ограбил учителя физкультуры
На БелАЭС подключена четвертая высоковольтная линия
Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть
Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы
«Возможно, сможем получать лекарство в рамках клинических испытаний». Министр здравоохранения о детях с СМА
В Бресте 19-летний парень заманил в подвал и убил там свою бабушку
Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети
Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?
В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни"
«У других детей диагноз не подтвердился». Министр об 11-месячной девочке из Пинска, заразившейся ВИЧ
«Ни одного случая коронавируса в Беларуси». Как проверяют пациентов, если вирус новый?
Могилевчанка умерла в Гомеле после прилета из Египта
Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД