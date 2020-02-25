Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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О грязной нефти утром 25 февраля на расширенной коллегии белорусского МИД высказался его глава Владимир Макей.

- Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов, - рассказал Владимир Макей.

Днем 25 февраля стало известно, что Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета 15 долларов за баррель, сообщает belta.by.

Оказалось, речь идет о сумме «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью», а это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов за баррель поставленной нефти с увеличенным содержанием хлорорганики.