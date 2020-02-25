2020-02-25T17:31:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

На БелАЭС подключена четвертая высоковольтная линия

Она связывает атомную станцию с энергосистемой
Сергей ДЕМИДОВ
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На БелАЭС подключена четвертая высоковольтная линия.На БелАЭС подключена четвертая высоковольтная линия.Фото: Дмитрий БРУШКО
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На БелАЭС подключили четвертую высоковольтную линию.

Проектом определено, что связь БелАЭС с энергосистемой должна осуществляться по семи высоковольтным линиям, сообщает energo.by.

Строительство линий завершено. По мере готовности оборудования и соответствующих устройств на БелАЭС осуществляется ввод этих линий в работу.

Для включения первого энергоблока АЭС нужно, чтобы высоковольтное распределительное устройство на станции имело связи с подстанциями энергосистемы по четырем введенным в работу высоковольтным линиям – уверены специалисты.

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