В Полоцке восьмиклассник ограбил учителя физкультуры

Школьник думал, что у учителя, который хорошо одевается и ездит на дорогом авто, много денег, но разочаровался. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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На днях в Полоцке произошел криминальный инцидент в одной из городских школ, рассказали в пресс-службе МВД.

О краже заявил 28-летний учитель физкультуры. Педагог заявил, что у него из кармана куртки пропали деньги и банковские карты. Происшествие случилось в тренажерном зале учебного заведения.

– Оперативники провели опрос потерпевшего и посетителей спортзала и смогли выйти на след подозреваемого. Им оказался 14-летний ученик школы, – уточнили в пресс-службе.

Выяснилось, что учителя восьмиклассник знал только наглядно – они частенько в одно время занимались в зале. И, когда в этот раз школьник заметил, что мужчина занят на тренажере, он решил проверить карманы его верхней одежды.

– Были похищены 30 долларов и две банковские карточки – все что было в карманах. От пластика злоумышленник сразу избавился – выбросил в мусорный бак, а деньги к моменту задержания просто-напросто не успел истратить. «Улов» малолетнего преступника разочаровал: он часто видел учителя, который хорошо одевался и ездил на дорогом авто и посчитал, что денег у него будет много, – прокомментировали в МВД.

Ранее восьмиклассник к уголовной ответственности не привлекался. Материалы дела отправили в СК на правовую оценку.