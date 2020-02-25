«Хранил наркотики в тазиках и мешках»: задержан 35-летний гомельчанин

Наркотики мужчина хранил в квартире и на даче. Фото: МВД.

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Гомельские правоохранители задержали на днях горожанина-наркодилера. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в Telegram-аккаунте.

Оперативниками наркоконтроля в воскресенье, 23 февраля, был задержан 35-летний житель Гомеля. Гомельчанина подозревают в хранении марихуаны для ее дальнейшей реализации.

– У задержанного при обыске было обнаружено примерно 400 граммов готовой к употреблению марихуаны. Но основную часть «партии» – примерно 12 кило «травы» он спрятал на территории Могилевской области. В гомельской квартире наркодилер разложил марихуану по металлическим тазикам, а на Могилевщине в деревне в Быховском районе «траву» развесил ее на чердаке дачного дома и хранил в мешках, – пояснили в пресс-службе.

Всего у гомельчанина изъято более 12 килограммов марихуаны. Фото: МВД.

Кроме того, были обнаружены и изъяты целлофановые пакетики и бумажные свертки для фасовки наркотика, а также футляр из-под фотопленки, в котором хранилось еще 300 граммов некоего растительного вещества в измельченном виде. Изъятое отправили на экспертизу, идет следствие.

Всего же в 2019 году на территории Гомельской области было изъято без малого 57 килограммов марихуаны.