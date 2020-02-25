2020-02-25T19:27:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столине бывшего подполковника милиции приговорили к 3,5 годам за взятки

Приговор еще может быть обжалован
Надежда БУТОВИЧ
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Бывший милиционер уговорил знакомого на взятку ради сына.Бывший милиционер уговорил знакомого на взятку ради сына.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во вторник, 25 февраля, в райсуде Столина был оглашен приговор против бывшего сотрудника милиции, экс-подполковника. Об этом проинформировала пресс-служба Брестского областного суда.

Как сообщили в облсуде, экс-правоохранителя обвинили в крупных мошенничествах, а также подстрекательствах ко взяткам.

– Бывший милицейский сотрудник пообещал знакомому за взятки закрыть уголовное дело против его сына. Пользуясь своим положением в органах (Прим.: намекая на связи, полученные во время работы на высоких должностях в РОВД), посулил за 5 тысяч долларов поспособствовать в решении вопроса, хотя по сути не мог и не собирался этого делать. Еще он уговаривал потерпевшего мужчину передать через него взятку в 10 тысяч долларов, – пояснили в пресс-службе.

В итоге экс-милиционера признали виновным и приговорили к 3,5 года заключения в исправительной колонии усиленного режима. Также его лишат спецзвания подполковника милиции. С осужденного взыщут 5,2 тысячи рублей в доход государства.

Приговор еще может быть опротестован.

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