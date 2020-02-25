Ольга Бузова стала «Человеком года Витебска». Угадайте, за какие заслуги?

Певица победила с огромным отрывом и обогнала по набранным голосам бывшего мэра города больше чем в 100 раз

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В интернете выбрали народного «Человека года Витебска», сообщает news.vitebsk.cc. Номинантов для данного рейтинга выбирает редакция интернет-издания «Народныя навiны Вiцебска», а голосуют читатели ресурса. Единственное требование к лауреатам – «способствование популяризации областного города». Причем способ, которым известность Витебска была растиражирована, не имеет особого значения.

Так в этом рейтинге оказалась и Ольга Бузова, которая перед концертом на «Славянском базаре в Витебске» сфотографировалась на площади Победы в откровенном концертном наряде, состоящем из микрокомбинезона с вырезами, пояса для чулок и ботфортов.

Это скандальное фото из Витебска было опубликовано в Инстаграме звезды. Фото: соцсети.

Это фото звезды Инстаграма вызвало немало споров в соцсетях, но известность Витебску, как посчитали горожане, принесло немалую. В итоге у Бузовой 57 процентов голосов и безоговорочная победа в номинации "Человек года Витебска".

– В этом году голосование было очень активным. Только за победителя, Ольгу Бузову, проголосовали 7182 человека. А вот меньше всего голосов, к нашему удивлению, получил бывший мэр города Виктор Николайкин, за которого проголосовали только 69 человек, – сообщили в редакции.