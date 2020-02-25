2020-02-25T20:48:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Лявон Вольский опровергает, что его группа Крамбамбуля выступит на «Славянском базаре»

Название группы неизвестные проанонсировали среди участников концерта «Увертюра к фестивалю: Рок на все времена»
Надежда БУТОВИЧ
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В интернете проанонсировали хедлайнеров одного из концертов "Славянского базара в Витебске", но это может быть неправдой. Фото: fest-sbv.by.В интернете проанонсировали хедлайнеров одного из концертов "Славянского базара в Витебске", но это может быть неправдой. Фото: fest-sbv.by.
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Подготовка к «Славянском базару» 2020 года идет полным ходом. С сольными концертами в этом году в северной столице Беларуси должны выступить Лолита, Дмитрий Маликов, Валерий Меладзе и другие суперзвезды. Но до фестиваля есть еще время, а скандалы начинают копиться…

Так во вторник, 25 февраля, Лявон Вольский на официальной странице в Facebook разместил опровержение об участии в фестивале. Обратившись к друзьям в соцсети, Вольский написал, что в информация о том, что его группа «Крамбамбуля» собирается выступить на «Славянском базаре» – фейковая.

– «Крамбамбуля» не давала сваю згоду ані на ўдзел у мерапрыемстве, ані на распаўсюд такой інфармацыі, – объяснил музыкант.

Тем временем на официальном сайте фестиваля такой концерт, на котором могла бы спеть «Крамбамбуля», действительно, анонсируется. 14 июля 2020 года в Витебске пройдет рок-фест «Увертюра к фестивалю: Рок на все времена». Билеты на концерт стоят от 30 до 75 белорусских рублей. Однако участников на сайте пока не сообщают. Хотя, например, в фейковой афише, которую увидел Вольский, кроме «Крамбамбули» среди хедлайнеров: ЧИЖ & Co, Александр ИВАНОВ и группа «Рондо», группы «Ногу Свело», «Вопли Видоплясова».

Будьте внимательны, ведь поддельные афиши и несуществующие билеты могут продавать мошенники!

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Лявон Вольский опровергает, что его группа Крамбамбуля выступит на «Славянском базаре»
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