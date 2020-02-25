2020-02-25T21:18:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Утонула в ванной»: в Могилеве погибла 42-летняя женщина

Идет разбирательство
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Следователям предстоит узнать причину, по которой женщина утонула в ванной. Фото: pixabay.com.Следователям предстоит узнать причину, по которой женщина утонула в ванной. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

О трагедии, которая произошла на днях в областном городе, проинформировал местный интернет-ресурс. Как сообщили журналистам mogilevnews.by в пресс-службе областного ОСВОДа утонувшую женщину обнаружили мертвой в ее собственном жилище.

Погибшая 42-летняя могилевчанка в субботу, 22 февраля, просто принимала ванну в квартире, когда случилась трагедия. Подробности несчастного случая не сообщаются в интересах следствия, но по предварительной информации смерть не была насильственной.

Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранители. Для определения точной причины смерти могилевчанки назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников
Новый пьяный антирекорд: Под Лунинцем остановили бесправника с 5,4 промилле
«Утонула в ванной»: в Могилеве погибла 42-летняя женщина
Лявон Вольский опровергает, что его группа Крамбамбуля выступит на «Славянском базаре»
Ольга Бузова стала «Человеком года Витебска». Угадайте, за какие заслуги?
Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
В Столине бывшего подполковника милиции приговорили к 3,5 годам за взятки
«Хранил наркотики в тазиках и мешках»: задержан 35-летний гомельчанин
В Полоцке восьмиклассник ограбил учителя физкультуры
На БелАЭС подключена четвертая высоковольтная линия
Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть
Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы
«Возможно, сможем получать лекарство в рамках клинических испытаний». Министр здравоохранения о детях с СМА
В Бресте 19-летний парень заманил в подвал и убил там свою бабушку
Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети
Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?
В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни"
«У других детей диагноз не подтвердился». Министр об 11-месячной девочке из Пинска, заразившейся ВИЧ
«Ни одного случая коронавируса в Беларуси». Как проверяют пациентов, если вирус новый?
Могилевчанка умерла в Гомеле после прилета из Египта
Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД