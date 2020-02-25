«Утонула в ванной»: в Могилеве погибла 42-летняя женщина

Следователям предстоит узнать причину, по которой женщина утонула в ванной. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

О трагедии, которая произошла на днях в областном городе, проинформировал местный интернет-ресурс. Как сообщили журналистам mogilevnews.by в пресс-службе областного ОСВОДа утонувшую женщину обнаружили мертвой в ее собственном жилище.

Погибшая 42-летняя могилевчанка в субботу, 22 февраля, просто принимала ванну в квартире, когда случилась трагедия. Подробности несчастного случая не сообщаются в интересах следствия, но по предварительной информации смерть не была насильственной.

Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранители. Для определения точной причины смерти могилевчанки назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.