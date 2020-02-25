2020-02-25T22:10:23+03:00
Здоровье
КП Беларусь

С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников

Виноваты поставщики, не предоставившие документы
Надежда БУТОВИЧ
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На препараты не зарегистрировали предельные отпускные цены.На препараты не зарегистрировали предельные отпускные цены.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Уже с 1 марта из продажи в аптеках Беларуси пропадет ряд лекарственных средств, сообщили в пресс-службе МАРТ.

Как объяснили в ведомстве, лекарства изымаются из продажи из-за нарушений со стороны поставщиков. То есть речь идет о медпрепаратах – международных непатентованных наименованиях лекарств (Прим.: всего 41 лекарство), для которых с 22 августа 2018 была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен. И вот в этом перечне появились лекарства, на которые не были вовремя зарегистрированы предельные отпускные цены.

– Данные лекарственные средства сгруппированы в несколько категорий, и каждая из них ограничена своими сроками запрета на случай, если предельную отпускную цену производители так и не зарегистрируют, – добавили в пресс-службе.

Какие лекарства пропадут из продажи?

Как уточнили в МАРТ в запретный список попали лекарственные препараты для ЭКО (экстракорпорального оплодотворения): менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс. А кроме того, медпрепараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, включенные в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10.

– Данные меры и мониторинг предельных отпускных цен позволяют исключать торговлю лекарствами по завышенным ценам, – добавили в МАРТ.

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С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников
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