ЧП в Полоцком районе: из детского сада-школы эвакуировали 47 человек

Спасателям поступило сообщение о задымлении в детском саду-базовой школе, что в деревне Малое Полоцкого района. Фото: belta.by

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Это произошло 25 февраля днем. Спасателям поступило сообщение о задымлении на втором этаже детского сада - базовой школы, что в деревне Малое Полоцкого района.

До прибытия спасателей администрация эвакуировала из здания 47 человек - из них 30 детей. Огонь уничтожил радиомагнитофон, а также закоптил стены и потолок в помещении. Пострадавших нет, сообщает МЧС. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Однако рассматривается такая версия, как нарушение правил экплуатации электросетей и электрооборудования.