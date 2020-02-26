Количество зубров в Беловежской пуще будет подсчитывать квадрокоптер

Но это будет со следующего года

Изменить размер текста: A A

В национальном парке "Беловежская пуща" учет зубров собираются проводить с воздуха, сообщает belta.by. Подсчет зубров проходит зимой, и по традиции методами учета были визуальные наблюдения в местах подкормок и жировок, а также по следам.

Однако бесснежная зима заставила ученых задуматься о других способах определения численности зубров. Так, со следующего года планируется задействовать в этом деле квадрокоптер. Ожидается, что его использование упростит подсчет голов в больших стадах на открытой территории.