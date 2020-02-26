2020-02-26T11:26:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа

Возбуждено уголовное дело
Евгенія ПОПКО
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Трагедия произошла 24 февраля. Фото: СКТрагедия произошла 24 февраля. Фото: СК
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Трагедия произошла 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе. 40-летний житель Молодечно во время строительных работ упал с балкона пятого этажа. Мужчина скончался на месте, сообщает СК в своем Телеграм-канале.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Сейчас изучается документация по технике безопасности, допрашиваются работники, должностные лица, также назначены экспертизы.

Несчастные случаи на стройке, к сожалению, происходят нередко.

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