Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа

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Трагедия произошла 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе. 40-летний житель Молодечно во время строительных работ упал с балкона пятого этажа. Мужчина скончался на месте, сообщает СК в своем Телеграм-канале.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Сейчас изучается документация по технике безопасности, допрашиваются работники, должностные лица, также назначены экспертизы.

Несчастные случаи на стройке, к сожалению, происходят нередко.