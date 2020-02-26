2020-02-26T12:28:19+03:00
Общество
КП Беларусь

«За мной гонятся»: в Гродно мужчина пытался уехать на чужом авто

Злоумышленник требовал у владельца машины ключи
Евгения ПОПКО
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На место происшествия сразу же выехали правоохранители и задержали подозреваемого.На место происшествия сразу же выехали правоохранители и задержали подозреваемого.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В гродненскую милицию обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что некий мужчина пытается уехать на его авто «Рено Лагуна». Стражи порядка выехали на место.

Оказалось, что хозяин «Рено» остановился возле одного из магазинов, после чего вышел на улицу, забыв закрыть авто. Этим воспользовался проходивший мимо мужчина. Невероятно, но он сел на водительское сиденье и потребовал ключи от авто, объяснив это тем, что... за ним кто-то гонится и ему нужно срочно уехать! Мужчине все же никто не поверил, и ключи от авто тот не получил. Зато дождался приезда милиции.

Сейчас стражи порядка дают правовую оценку поведению 44-летнего мужчины, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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