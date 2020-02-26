КП Беларусь
Под Столбцами военные спасли 59-летнего мужчину на пожаре
Возможно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении
Военнослужащие вывели из квартиры на улицу 59-летнего хозяина. Фото: МЧС
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В минувший вторник, 25 февраля, вечером в службу спасения поступило сообщение о задымлении квартиры в поселке Новоколосово Столбцовского района.
- По прибытии к месту вызова спасателей на месте ЧС работал личный состав военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ в/ч 25819, - сообщает МЧС.
Военнослужащие вывели из квартиры на улицу 59-летнего хозяина. Мужчина, к счастью, не пострадал.
Эвакуировать остальных жильцов дома не пришлось.
Выяснилось, что в квартире загорелся деревянный пол и вещи, лежавшие на нем.
Причину пожара выясняют. Но есть версия, что виной всему неосторожное обращение с огнем при курении владельца квартиры.