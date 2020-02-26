КП Беларусь
"Гендерный конфликт" 23 февраля: в Барановичах женщина-водитель избила мужчину в "Опеле" из-за его манеры вождения
Кадры конфликта попали на видеорегистратор [видео]
Фото: скрин видео.
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"Межгендерная драка в 23 февраля", - так подписал видео на своей странице "ВКонтакте" его автор. Конфликт двух водителей из Барановичей был заснят видеорегистратором.
На записи видно, как водитель Opel близко подъезжает к Suzuki, за рулем которой была женщина. Видимо, ей это очень не понравилось, так как вскоре автоледи выскочила из своей машины, открыла дверь Opel и избила водителя-мужчину. После этого она хлопнула дверью и села за руль. Мужчина в свою очередь тоже вышел из своей машины и попытался поговорить с женщиной, но та уехала.
Дама за рулем "накостыляла" водителю, который пытался ее подрезать.