Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов

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Это произошло 23 февраля. Сотрудники уголовного розыска Минщины задержали 40-летнего жителя Фаниполя, которого заподозрили в совершении хищения крупной суммы валюты из машины.

Дело в том, что накануне в милицию обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что в ночь с 21 на 22 февраля неизвестные украли из его BMW X6 около 50 тысяч долларов. Деньги лежали в пакете на заднем сиденье.

Выяснилось, что владелец авто приехал домой из Минска и припарковал его во дворе. В салоне остались лежать около 70 тысяч долларов: часть денег была в пакете, а часть - в сумке.

Машина случайно осталась незапертой, чем и воспользовался подозреваемый. Найдя пакет с долларами, он скрылся.

Нашли злоумышленника по горячим следам. В его авто стражи порядка обнаружили украденные доллары, а также пистолет, балаклаву и металлическую палку. Любопытно, что ранее мужчина не был судим и работает предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Телеграм-канале.

По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.