2020-02-26T16:45:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов

Злоумышленника задержали по горячим следам
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Украденные деньги нашли в машине местного предпринимателя. Фото: МВДУкраденные деньги нашли в машине местного предпринимателя. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Это произошло 23 февраля. Сотрудники уголовного розыска Минщины задержали 40-летнего жителя Фаниполя, которого заподозрили в совершении хищения крупной суммы валюты из машины.

Дело в том, что накануне в милицию обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что в ночь с 21 на 22 февраля неизвестные украли из его BMW X6 около 50 тысяч долларов. Деньги лежали в пакете на заднем сиденье.

Выяснилось, что владелец авто приехал домой из Минска и припарковал его во дворе. В салоне остались лежать около 70 тысяч долларов: часть денег была в пакете, а часть - в сумке.

Машина случайно осталась незапертой, чем и воспользовался подозреваемый. Найдя пакет с долларами, он скрылся.

Нашли злоумышленника по горячим следам. В его авто стражи порядка обнаружили украденные доллары, а также пистолет, балаклаву и металлическую палку. Любопытно, что ранее мужчина не был судим и работает предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Телеграм-канале.

По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Литве из-за коронавируса объявили экстремальную ситуацию
Смертельное ДТП в Островецком районе: столкнулись два Citroen, погибла водитель
В «Белнефтехиме» рассказали, кто поставит нефть в Беларусь в марте
В Пинске 18-летний ученик автошколы сбил на учебной машине женщину на «зебре»
«Купили сухофрукты»: минчане нашли живого скорпиона в квартире и сообщили об этом в милицию
Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать
«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук
Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов
"Гендерный конфликт" 23 февраля: в Барановичах женщина-водитель избила мужчину в "Опеле" из-за его манеры вождения
Под Столбцами военные спасли 59-летнего мужчину на пожаре
В Минске будут судить парня, который изнасиловал, а затем убил 19-летнюю девушку
«За мной гонятся»: в Гродно мужчина пытался уехать на чужом авто
Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа
Количество зубров в Беловежской пуще будет подсчитывать квадрокоптер
ЧП в Полоцком районе: из детского сада-школы эвакуировали 47 человек
Клещи уже кусают людей: первые случаи в феврале зафиксированы в Брестской области
С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников