2020-02-26T17:30:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук

Баночка с инолом уже почти пустая - пассажиры ею пользуются
Оксана БРОВАЧ
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Общественные места - рассадник заразы, так что антисептик на вокзале - хорошая идея!Общественные места - рассадник заразы, так что антисептик на вокзале - хорошая идея!Фото: Оксана БРОВАЧ
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Антисептик для рук появился на Брестском автовокзале почти неделю назад. Баночку с дозатором поставили на столике прямо в зале, напротив касс. Такие же есть в зале ожидания и в туалете. Внутри инол - дезинфицирующее средство на спирту.

Рядом стоит табличка с инструкцией к препарату и объяснением, зачем им пользоваться:

- В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекцией, а также регистрацией единичных случаев инфекции в других странах, рекомендуем обрабатывать руки антисептическим средством на спиртовой основе.

Такую табличку пооставили на автовокзале в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

Такую табличку пооставили на автовокзале в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ

Бутылки почти пустые и немного помятые - похоже, предложение пользуется популярностью.

- Пассажиры подходят, "моют" руки - это же много времени не отнимает, на бегу можно. Но думаю, больше из любопытства. Часто фотографируют, шутят, - делится наблюдениями работница вокзала.

Пользуются антисептиком не все пассажиры, но на табличку обращают внимание. Фото: Оксана БРОВАЧ

Пользуются антисептиком не все пассажиры, но на табличку обращают внимание.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кстати, чаще мыть руки (или, если нет такой возможности, обрабатывать их антисептиком) - рекомендация ВОЗ. Это самая простая, но важная и действенная мера профилактики не только коронавируса, но и другой заразы.

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