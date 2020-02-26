«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук

Общественные места - рассадник заразы, так что антисептик на вокзале - хорошая идея! Фото: Оксана БРОВАЧ

Баночка с инолом уже почти пустая - пассажиры ею пользуются

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Антисептик для рук появился на Брестском автовокзале почти неделю назад. Баночку с дозатором поставили на столике прямо в зале, напротив касс. Такие же есть в зале ожидания и в туалете. Внутри инол - дезинфицирующее средство на спирту.

Рядом стоит табличка с инструкцией к препарату и объяснением, зачем им пользоваться:

- В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекцией, а также регистрацией единичных случаев инфекции в других странах, рекомендуем обрабатывать руки антисептическим средством на спиртовой основе.

Такую табличку пооставили на автовокзале в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ

Бутылки почти пустые и немного помятые - похоже, предложение пользуется популярностью.

- Пассажиры подходят, "моют" руки - это же много времени не отнимает, на бегу можно. Но думаю, больше из любопытства. Часто фотографируют, шутят, - делится наблюдениями работница вокзала.

Пользуются антисептиком не все пассажиры, но на табличку обращают внимание.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кстати, чаще мыть руки (или, если нет такой возможности, обрабатывать их антисептиком) - рекомендация ВОЗ. Это самая простая, но важная и действенная мера профилактики не только коронавируса, но и другой заразы.