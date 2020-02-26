Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать

Министерство спорта и туризма дает рекомендации тем, кто все-таки в ближайшее время посетит КНР

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Белорусам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в КНР в ближайшее время "в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР, вызванной вспышкой коронавируса, а также в целях предупреждения заражения данным вирусом".

- Тем туристам, которые уже приобрели туры и имеют намерение отказаться от них, сообщаем, что они вправе обратиться в туристическую компанию, с которой заключен соответствующий договор, с требованием об изменении программы туристического путешествия на более поздние даты или иные страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью туристов, либо за его расторжением, - сообщается на сайте Министерство спорта и туризма.

Ведомство также рекомендует туристам, выезжающим в Китай требовать от туристической компании проведения "надлежащего инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста", "экскурсанта, который предполагает предоставление информации о странах (местах), посещение которых в данное время представляет угрозу их безопасности".

Еще одна из рекомендаций Министерство спорта и туризма - не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также избегать контактов с животными, птицами.

В свою очередь Минздрав рекомендует в течение 14 дней после прибытия из Китая минимизировать контакты с окружающими. А в случае появления таких симптомов, как повышение температуры тела, кашель, одышку, нужно незамедлительно обратиться к медикам.

К слову, Минздрав просит белорусов не ездить в районы карантина в Италию.