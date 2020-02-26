2020-02-26T17:39:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать

Министерство спорта и туризма дает рекомендации тем, кто все-таки в ближайшее время посетит КНР
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Белорусам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в КНР.Белорусам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в КНР.Фото: Ольга ШЕСТАКОВА
Изменить размер текста:

Белорусам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в КНР в ближайшее время "в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР, вызванной вспышкой коронавируса, а также в целях предупреждения заражения данным вирусом".

- Тем туристам, которые уже приобрели туры и имеют намерение отказаться от них, сообщаем, что они вправе обратиться в туристическую компанию, с которой заключен соответствующий договор, с требованием об изменении программы туристического путешествия на более поздние даты или иные страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью туристов, либо за его расторжением, - сообщается на сайте Министерство спорта и туризма.

Ведомство также рекомендует туристам, выезжающим в Китай требовать от туристической компании проведения "надлежащего инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста", "экскурсанта, который предполагает предоставление информации о странах (местах), посещение которых в данное время представляет угрозу их безопасности".

Еще одна из рекомендаций Министерство спорта и туризма - не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также избегать контактов с животными, птицами.

В свою очередь Минздрав рекомендует в течение 14 дней после прибытия из Китая минимизировать контакты с окружающими. А в случае появления таких симптомов, как повышение температуры тела, кашель, одышку, нужно незамедлительно обратиться к медикам.

К слову, Минздрав просит белорусов не ездить в районы карантина в Италию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Литве из-за коронавируса объявили экстремальную ситуацию
Смертельное ДТП в Островецком районе: столкнулись два Citroen, погибла водитель
В «Белнефтехиме» рассказали, кто поставит нефть в Беларусь в марте
В Пинске 18-летний ученик автошколы сбил на учебной машине женщину на «зебре»
«Купили сухофрукты»: минчане нашли живого скорпиона в квартире и сообщили об этом в милицию
Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать
«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук
Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов
"Гендерный конфликт" 23 февраля: в Барановичах женщина-водитель избила мужчину в "Опеле" из-за его манеры вождения
Под Столбцами военные спасли 59-летнего мужчину на пожаре
В Минске будут судить парня, который изнасиловал, а затем убил 19-летнюю девушку
«За мной гонятся»: в Гродно мужчина пытался уехать на чужом авто
Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа
Количество зубров в Беловежской пуще будет подсчитывать квадрокоптер
ЧП в Полоцком районе: из детского сада-школы эвакуировали 47 человек
Клещи уже кусают людей: первые случаи в феврале зафиксированы в Брестской области
С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников