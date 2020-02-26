«Купили сухофрукты»: минчане нашли живого скорпиона в квартире и сообщили об этом в милицию

Возможно, скорпиона минчане сами принесли в квартиру вместе с покупками. Фото: goodfon.ru

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В милицию поступил необычный звонок: на кухне в квартире многоэтажки на ул. Л. Украинки хозяева нашли скорпиона. Причем живого. Откуда же он взялся в наших краях, выясняли сотрудники МЧС и участковый инспектор милиции.

Сначала была версия, что кто-то из соседей разводит скорпионов, но опрошенные жильцы дома это отрицали. А потом выяснилось, что незадолго до необычной находки, минчане закупились на рынке заморскими сухофруктами.

- Возможно, скорпиона они сами принесли в квартиру вместе с провизией, - поведал агентству "Минск-Новости" лейтенант милиции Владимир Шевченко, который разбирался в ситуации.

К слову, хозяева квартиры не пострадали. И остались признательны сотруднику милиции за то, что тот прибыл по необычному вызову.