В Пинске 18-летний ученик автошколы сбил на учебной машине женщину на «зебре»

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Наезд на пешехода произошел в райцентре на Брестчине в среду, 26 февраля. Об этом пресс-служба областного ГАИ сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП случилось днем, примерно в 12.55 часов, на улице Рокоссовского в Пинске. 42-летняя горожанка собиралась перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, ей горел зеленый свет. Но по какой-то причине авто не пропустило пешехода. Как уточнили в пресс-службе за рулем учебного «ДЭУ Нексия» сидел 18-летний курсант автошколы, рядом с ним находился 41-летний водитель-инструктор.

– Медики оказали пострадавшей женщине помощь на месте происшествия и позволили уйти домой. Проводится разбирательство, – добавили в ГАИ УВД Брестского областного исполкома.

ВОдитель иномарки не уступил доргу городскому автобусу на перекрестке. Фото: ГАИ Брест.

Также в ГАИ рассказали, что в Пинске в этот день произошло ДТП с автобусом. Примерно в 14.05 часов 42-летний водитель на «Пежо» выехал на перекресток, не уступив дорогу автобусу на главной. К счастью, в этом аварии нет пострадавших – только у автобуса и иномарки механические повреждения.