2020-02-26T18:32:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске 18-летний ученик автошколы сбил на учебной машине женщину на «зебре»

ГАИ проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Учебная "Дэу" сбила пешехода. Фото: ГАИ Брест.Учебная "Дэу" сбила пешехода. Фото: ГАИ Брест.
Изменить размер текста:

Наезд на пешехода произошел в райцентре на Брестчине в среду, 26 февраля. Об этом пресс-служба областного ГАИ сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП случилось днем, примерно в 12.55 часов, на улице Рокоссовского в Пинске. 42-летняя горожанка собиралась перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, ей горел зеленый свет. Но по какой-то причине авто не пропустило пешехода. Как уточнили в пресс-службе за рулем учебного «ДЭУ Нексия» сидел 18-летний курсант автошколы, рядом с ним находился 41-летний водитель-инструктор.

– Медики оказали пострадавшей женщине помощь на месте происшествия и позволили уйти домой. Проводится разбирательство, – добавили в ГАИ УВД Брестского областного исполкома.

ВОдитель иномарки не уступил доргу городскому автобусу на перекрестке. Фото: ГАИ Брест.

ВОдитель иномарки не уступил доргу городскому автобусу на перекрестке. Фото: ГАИ Брест.

Также в ГАИ рассказали, что в Пинске в этот день произошло ДТП с автобусом. Примерно в 14.05 часов 42-летний водитель на «Пежо» выехал на перекресток, не уступив дорогу автобусу на главной. К счастью, в этом аварии нет пострадавших – только у автобуса и иномарки механические повреждения.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Смертельное ДТП в Островецком районе: столкнулись два Citroen, погибла водитель
В «Белнефтехиме» рассказали, кто поставит нефть в Беларусь в марте
В Пинске 18-летний ученик автошколы сбил на учебной машине женщину на «зебре»
«Купили сухофрукты»: минчане нашли живого скорпиона в квартире и сообщили об этом в милицию
Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать
«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук
Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов
"Гендерный конфликт" 23 февраля: в Барановичах женщина-водитель избила мужчину в "Опеле" из-за его манеры вождения
Под Столбцами военные спасли 59-летнего мужчину на пожаре
В Минске будут судить парня, который изнасиловал, а затем убил 19-летнюю девушку
«За мной гонятся»: в Гродно мужчина пытался уехать на чужом авто
Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа
Количество зубров в Беловежской пуще будет подсчитывать квадрокоптер
ЧП в Полоцком районе: из детского сада-школы эвакуировали 47 человек
Клещи уже кусают людей: первые случаи в феврале зафиксированы в Брестской области
С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников