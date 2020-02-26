2020-02-26T19:10:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

В «Белнефтехиме» рассказали, кто поставит нефть в Беларусь в марте

«Роснефть» и другие гиганты все еще остаются в стороне
Надежда БУТОВИЧ
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Нефть для Беларуси из Азербайджана поставят танкерами в Одессу. Фото: pixabay.com.Нефть для Беларуси из Азербайджана поставят танкерами в Одессу. Фото: pixabay.com.
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В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили belta.by о контрактах, заключенных на поставку нефти в нашу страну в марте 2020 года.

Так существует договоренность о поставке 160 тысяч тонн «черного золота» в Беларусь из Азербайджана. Контракт заключен с компанией SOCAR.

– Азербайджанскую нефть доставят два танкера, затем сырье по нефтепроводу «Одесса - Броды» попадет на территорию Беларуси, – пояснил Александр Тищенко, пресс-секретарь госконцерна.

Кроме того, мартовские поставки нефти будут обеспечиваться и за счет компаний из России. Как пояснили в концерне, выбраны нефтепредприятия, которые ранее не занимались поставками нефти в республику. Уточняется, что в этом случае нефть по трубопроводу будут поставлять пять новых российских поставщиков.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что «Белнефтехим» заявил о покупке через Литву двух танкеров с российской нефтью.

– Данные поставки будут осуществляться по рыночным тарифам и без премии, – подчеркнул представитель концерна и уточнил. – Однако с компаниями так называемой «большой пятерки» (Прим.: «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз») пока договориться о поставках не удается.

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