2020-02-26T19:33:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное ДТП в Островецком районе: столкнулись два Citroen, погибла водитель

Авария произошла прямо под знаком гололедица на закруглении дороги [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Девушка-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Фото: МВД.Девушка-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Фото: МВД.
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Страшная авария произошла в Гродненской области в среду, 26 февраля. Проинформировали о ДТП в пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале.

Столкновение двух автомобилей «Ситроен» случилось на автотрассе, ведущей из Полоцка в Глубокое и в направлении к границе Литвы. В ДТП легковушки попали утром, примерно в 10.00 часов, недалеко от деревни Большая Страча, что в Островецком районе.

– Предварительно, авария произошла по вине 24-летней витеблянки. Девушка ехала за рулем «Ситроена Ксара Пикассо» и в какой-то момент, на закруглении проезжей части в левую сторону, потеряла управление и оказалась на встречке. В этот момент там ехал «Ситроен С5», столкновения избежать не удалось, – пояснили в пресс-службе.

За рулем другого авто находился 48-летний житель Островца он не пострадал. А вот пассажирке, которая ехала вместе с ним в машине, понадобилась госпитализация. Девушка, управлявшая «Ксарой Пикассо», получила в ДТП смертельные травмы, она скончалась на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

Лобовое столкновение двух Ситроенов в Островецком районе: погибла девушка.

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