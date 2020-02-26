2020-02-26T20:10:38+03:00
Здоровье
КП Беларусь

В Литве из-за коронавируса объявили экстремальную ситуацию

Власти боятся распространения болезни и решили усилить контроль
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В Литве создают специальный Госцентр, который самостоятельно будет решать, как заградить страну от коронавируса. Фото: delfi.lt.В Литве создают специальный Госцентр, который самостоятельно будет решать, как заградить страну от коронавируса. Фото: delfi.lt.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» сообщала последние новости о китайском коронавирусе, который к среде, 26 февраля, еще больше проник в Европу. После Италии буквально за сутки коронавирус «долетел» до пять других стран: случаи заболевания с разницей в несколько часов зарегистрированы в Швейцарии, Хорватии, Австрии, Румынии и Алжире.

Литва в связи с семимильным темпом продвижения коронавируса по Европе решила принимать экстренные меры. Правительство страны-соседки Беларуси не только объявило чрезвычайный режим, но постановило создать специальный Госцентр по оперативному реагированию на экстремальные ситуации, сообщил ресурс ru.delfi.lt.

– Государственный оперативный центр возглавил глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига. Создание Центра и объявление экстремального положения позволит упростить применение госрезерва, чтобы сохранить контроль над ситуацией. А также при необходимости приобретать необходимые средства и препараты без конкурса госзакупок. И, при необходимости, оперативно принять меры по миграциям в Литву, – прокомментировали в правительстве.

Как сообщали в ВОЗ, на 26 февраля от вируса COVID-19 скончалось около 2,7 тысяч человек по всему миру, число заболевших превышает 80 тысяч человек. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 28 государствах. При этом продолжают возникать новые очаги заболеваемости на территории Европы, Ближнего Востока и Азии.

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске на МКАД Opel наехал на оторвавшееся колесо грузовика и врезался в Toyota, а та от удара сделала «кульбит»
В Пинске 61-летнего крановщика, случайно убившего на стройке прораба, приговорили к 2 годам
Еще немного, еще чуть-чуть! Минобразования назвал дату окончания учебного года в Беларуси
Учителя и медики позвонили в КГК с вопросами о зарплатах: адресную проверку проведут на Могилевщине, Гомельщине и Брестчине
В Минске с самолета в Стокгольм сняли двух иранцев, которые прикидывались гражданами Багамских островов
В Литве из-за коронавируса объявили экстремальную ситуацию
Смертельное ДТП в Островецком районе: столкнулись два Citroen, погибла водитель
В «Белнефтехиме» рассказали, кто поставит нефть в Беларусь в марте
В Пинске 18-летний ученик автошколы сбил на учебной машине женщину на «зебре»
«Купили сухофрукты»: минчане нашли живого скорпиона в квартире и сообщили об этом в милицию
Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать
«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук
Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов
"Гендерный конфликт" 23 февраля: в Барановичах женщина-водитель избила мужчину в "Опеле" из-за его манеры вождения
Под Столбцами военные спасли 59-летнего мужчину на пожаре
В Минске будут судить парня, который изнасиловал, а затем убил 19-летнюю девушку
«За мной гонятся»: в Гродно мужчина пытался уехать на чужом авто
Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа
Количество зубров в Беловежской пуще будет подсчитывать квадрокоптер
ЧП в Полоцком районе: из детского сада-школы эвакуировали 47 человек
Клещи уже кусают людей: первые случаи в феврале зафиксированы в Брестской области
С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников