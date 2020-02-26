В Литве из-за коронавируса объявили экстремальную ситуацию

В Литве создают специальный Госцентр, который самостоятельно будет решать, как заградить страну от коронавируса. Фото: delfi.lt.

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» сообщала последние новости о китайском коронавирусе, который к среде, 26 февраля, еще больше проник в Европу. После Италии буквально за сутки коронавирус «долетел» до пять других стран: случаи заболевания с разницей в несколько часов зарегистрированы в Швейцарии, Хорватии, Австрии, Румынии и Алжире.

Литва в связи с семимильным темпом продвижения коронавируса по Европе решила принимать экстренные меры. Правительство страны-соседки Беларуси не только объявило чрезвычайный режим, но постановило создать специальный Госцентр по оперативному реагированию на экстремальные ситуации, сообщил ресурс ru.delfi.lt.

– Государственный оперативный центр возглавил глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига. Создание Центра и объявление экстремального положения позволит упростить применение госрезерва, чтобы сохранить контроль над ситуацией. А также при необходимости приобретать необходимые средства и препараты без конкурса госзакупок. И, при необходимости, оперативно принять меры по миграциям в Литву, – прокомментировали в правительстве.

Как сообщали в ВОЗ, на 26 февраля от вируса COVID-19 скончалось около 2,7 тысяч человек по всему миру, число заболевших превышает 80 тысяч человек. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 28 государствах. При этом продолжают возникать новые очаги заболеваемости на территории Европы, Ближнего Востока и Азии.