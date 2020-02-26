2020-02-26T20:25:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске с самолета в Стокгольм сняли двух иранцев, которые прикидывались гражданами Багамских островов

Их выдали поддельные паспорта
Надежда БУТОВИЧ
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Иранцы хотели выдать себя за багамцев, чтобы попасть в Евросоюз. Фото: ГПК.Иранцы хотели выдать себя за багамцев, чтобы попасть в Евросоюз. Фото: ГПК.
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Инцидент произошел в столичном Нацаэропорту во вторник, 25 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

В тот день в Минск прибыл самолет из Баку, и пограничников заинтересовали пассажиры, следовавшие транзитом в Стокгольм.

– Два мужчины, 33-летний и 31-летний пассажира, предъявили для проверки паспорта Багамских островов. Однако документы оказались поддельными, – пояснили в пресс-службе.

Оперативно была проведена проверка личностей, выяснилось, что задержанные – это вовсе никакие не багамцы, а граждане Ирана.

Сейчас подозреваемые помещены в ИВС в Минске. В отношении них возбудили административные процессы по обвинению в нарушении правил пребывания в Беларуси.

Как уточнили в пресс-службе ГПК, на территорию Европейского Союза иранцы не смогли попасть благодаря бдительности сотрудников таможни в Национальном аэропорту Минска.

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