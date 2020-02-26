Учителя и медики позвонили в КГК с вопросами о зарплатах: адресную проверку проведут на Могилевщине, Гомельщине и Брестчине

Всего в Госконтроль с вопросами о начислении зарплат позвонили больше 30 бюджетников

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«Комсомолка» ранее сообщала о перекосах, которые случились с зарплатами бюджетников, после применения новой системы начисления. Вопрос сложный и острый, он находится на контроле президентской администрации, а проверки ведет КГК.

Так Госконтроль открыл специальную телефонную линию, куда 25 февраля каждый бюджетник, которого неприятно удивила расчетка за январь, мог позвонить и пожаловаться. На телефоне «сидели» не только представители ведомства, но специалисты из Минобразования, Минздрава и Минтруда и соцзащиты.

– Всего напрямую на «горячую линию» обратились свыше тридцати человек. Звонили со всех областей республики и из столицы. Большинство обратившихся – работники учреждений образования и здравоохранения, – сообщили в пресс-службе Госконтроля.

В итоге почти все вопросы, которые задавали бюджетники насчет оплаты труда, были решены на месте. То есть людям разъяснили почему зарплата вышла именно такой. Но вот некоторые ситуации, действительно, оказались проблемными.

– Четыре обращения будут проверяться на места. Специалисты КГК тщательно изучат во время выездных проверок, как начислялся вопрос в учреждениях на Могилевщине, Гомельщине и Брестчине. Если будут обнаружены нарушения и «недостачи», заработную плату пересчитают, – уточнили в Комитете.

Как пояснили в КГК, чаще всего у людей вопросы возникают из-за недостаточной информации – плохих разъяснений о новой системе по месту. Однако выявляются и нарушения, но по итогам февраля, такие случаи единичны.