Еще немного, еще чуть-чуть! Минобразования назвал дату окончания учебного года в Беларуси

И это случится еще весной

Изменить размер текста: A A

В Министерстве образования определись с датой окончания учебного года 2019 – 2020 в Беларуси. Последний звонок прозвенит во всех школах страны в субботу, 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так что школьники, не обремененные заботами о выпускных экзаменах, поступлении и прочей «нервотрепке», отправятся на заслуженные летние каникулы еще весной – 31 мая.

А вот учащихся старших классов еще ожидают выпускные экзамены, которые девяти- и одиннадцатиклассники будут сдавать с 1 по 9 июня. Девятые классы придут на испытания 2,4 и 9 июня, а одиннадцатые – 1,3 и 5 числа.

В середине второй недели июня в учебных заведениях пройдут и выпускные вечера, которые Министерство образования рекомендовало провести 10 – 11 числа.

Кстати, в нынешнем учебном году в Беларуси школу закончат ученики 11 классов, которые изучали базовые предмет и профподготовку рабочих (служащих). Они смогут при желании пройти испытание квалификационного экзамена и получить свидетельство и разряд по профессии.