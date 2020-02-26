2020-02-26T21:25:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске 61-летнего крановщика, случайно убившего на стройке прораба, приговорили к 2 годам

В день трагедии мужчина управлял автокраном пьяным
Надежда БУТОВИЧ
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Осужденный крановщик признан виновным в смерти прораба на стройке.Осужденный крановщик признан виновным в смерти прораба на стройке.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Смертельный случай на стройплощадке произошел в Пинском районе минувшим летом. В тот день, 20 августа 2019 года, 61-летний крановщик пришел на работу в изрядном подпитии. В какой-то момент он начал поднимать поддон с кирпичами и случайно задел блочную стену. Обломками накрыло 42-летнего прораба, он погиб от полученных травм.

– По инициативе прокураторы машиниста крана, работавшего пьяным, привлекли к административной ответственности и уволили. Также дисциплинарную ответственности возложили на директора организации и инженера по охране труда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.

Кроме того, против крановщика было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, ставших причиной гибели. Обвиняемого приговорили к 2 годам заключения и лишению права работы на строймашинах и механизмах на 5 лет. Моральную компенсацию – 75 тысяч рублей семье погибшего выплатит предприятие.

Приговор еще может быть обжалован.

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В Пинске 61-летнего крановщика, случайно убившего на стройке прораба, приговорили к 2 годам
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