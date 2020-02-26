2020-02-26T21:50:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на МКАД Opel наехал на оторвавшееся колесо грузовика и врезался в Toyota, а та от удара сделала «кульбит»

К счастью, все люди целы
Надежда БУТОВИЧ
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«Тойота» перевернулась, но потом обратно встала на четыре колеса. Фото: ГАИ Минск.«Тойота» перевернулась, но потом обратно встала на четыре колеса. Фото: ГАИ Минск.
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О серьезном ДТП, которое произошло в белорусской столице в среду, 26 февраля, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Минского горисполкома в официальном Telegram-аккаунте.

Авария случилась вечером, примерно в 18.45 часов, на МКАД недалеко от Долгиновского тракта. Водитель грузового «МАЗа» во время движения понял, что что-то произошло с задним колесом, мужчина включил аварийку и начал съезжать на обочину.

– В этот момент заднее левое колесо оторвалось и вылетело на проезжую часть. На помеху наскочил водитель «Опеля», от чего произошло столкновение с попутной «Тойотой», которая ехала во второй полосе, – пояснили в прес-сслужбе.

Удар, который пришелся в «Тойоту», был такой силы, что ее отбросило на разделительный отбойник. Машина перевернулась, но сразу по инерции вернулась в исходное положение и встала на все четыре колеса. Все водители и пассажиры были шокированы произошедшим, но, к счастью, совсем не пострадали в данном ДТП.

Сотрудниками ГАИ проводится проверка.

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В Минске на МКАД Opel наехал на оторвавшееся колесо грузовика и врезался в Toyota, а та от удара сделала «кульбит»
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