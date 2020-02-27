2020-02-27T09:11:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Посыпав головы пеплом, католики начали Великий пост

Это период обращения к Богу - чтобы примириться с ним и покаяться в своем зле
Павел МИЦКЕВИЧ
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«Помни, что ты - прах, и в прах возвратишься»«Помни, что ты - прах, и в прах возвратишься»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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26 февраля в Католической церкви была Пепельная среда - начало Великого поста, времени покаяния и очищения души, обращения к Богу. Это 40-дневный период подготовки к Пасхе - Воскресению Христа.

Традиционно во время службы в храмах проводят обряд посыпания головы пеплом со словами: «Помни, что ты - прах и в прах возвратишься». По другой традиции священник говорит: «Покайся и верь в Евангелие». Но смысл у обряда один и тот же - напоминание того, что человек - прах, а также это знак покаяния, примирения с Богом.

В первый день католики держат строгий пост, а на литургии слышат слова пророка Иоиля: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив».

В Евангелии читаются слова Иисуса Христа, который предостерегает от лицемерия и рассказывает, как нужно по-настоящему поститься.

- Господь требует от нас особого самоограничения, которое мы с радостью приносим Ему. Это пост и воздержание, которые, умерщвляя тело и его чувственность, укрепляют дух; душу возносят к Богу; одолевают похоть, дают новые силы для сопротивления страстям, побуждают сердце искать исключительно того, что угодно Богу, - говорит священник.

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