В Минске ночью сгорело авто

Изменить размер текста: A A

Под утро, в 4.43, 27 февраля столичным спасателям сообщили о горящем автомобиле. Легковая машина вспыхнула в Московском районе Минска по проспекту Газеты «Звязда», напротив дома №23.

- Установлено, что произошло загорание в моторном отсеке. Он поврежден, а также капот, пластиковые элементы кузова, лакокрасочное покрытие. Повреждено и лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы кузова рядом стоящего легкового автомобиля, - сообщается в сводке Минского городского УМЧС.

Причина пожара пока устанавливается.