Отменить или провести в пустом зале: «Евровидение» под угрозой срыва из-за коронавируса

Конкурс могут перенести на более поздний срок - когда ситуация стабилизируется

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Мировые информагентства процитировали известного нидерландского вирусолога Аб Остерхау, эксперта в области гриппов, который заявил о вероятности отмены «Евровидения-2020» в Роттердаме. Главный песенный конкурс Европы должен пройти в Нидерландах в мае.

В сообщении говорится о том, что, если к этому времени произойдет вспышка заболеваний пневмонией нового типа в Европе, проведение «Евровидения» могут перенести на более поздний срок - когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

- Нецелесообразно собирать в Роттердаме десятки тысяч зрителей со всего континента во время вспышки инфекции, - уверен специалист.

Среди вариантов также - не менять дату конкурса, но проводить его при ограниченном числе посетителей либо вообще в пустых залах. Такая возможность предусмотрена правилами шоу.

Однако пока говорить об отмене «Евровидения-2020» преждевременно. Организаторы следят за ситуацией с распространением коронавируса.