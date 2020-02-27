2020-02-27T11:45:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Трамп повторил совет Лукашенко о том, как не заразиться коронавирусом

Президент США призвал мыть руки и не хвататься за каждый поручень
Павел МИЦКЕВИЧ
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Трамп повторил совет Лукашенко о том, как не заразиться коронавирусомТрамп повторил совет Лукашенко о том, как не заразиться коронавирусомФото: REUTERS
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На встрече с журналистами президент США Дональд Трамп рассказал историю о том, как недавно к нему подошел знакомый, с которым они давно не виделись.

- Он обнял меня, поцеловал. Я спросил: "Ты в порядке?" Он говорит: "Нет. У меня жуткая температура и жуткая простуда". И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки, - показал Трамп сцену под общий смех в зале.

Президент Штатов подытожил:

- Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости. Есть определенные вещи, которые надо соблюдать при простуде.

Он добавил, что «следует мыть руки, следить за чистотой». Интересно, что пару недель назад такие же советы давал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Добруша:

- Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Все остальное - за Минздравом.

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