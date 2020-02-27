2020-02-27T12:26:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Бил, душил, сбросил с 3-го этажа». Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством

Мужчина убил свою таксу и угрожал зарезать собственного отца
Павел МИЦКЕВИЧ
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Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийствомЖитель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийствомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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30-летний мужчина из Барановичей в своей квартире душил собственную собаку породы такса, избил ее руками и ногами, а потом сбросил из окна квартиры на 3-м этаже. Животное погибло. Мужчина во время своего порыва гнева был пьян.

- Кроме того, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта повалил своего отца на пол, приставил к его горлу нож и угрожал убийством. Следователям фигурант сообщил, что он разозлился на то, что отец отказал ему в покупке спиртного, - рассказали в Следственном комитете.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям «Жестокое обращение с животным» и «Угроза убийством» Уголовного кодекса. Он содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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